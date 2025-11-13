Парламент Молдавии в первом чтении одобрил денонсацию соглашения о деятельности Русского дома в Кишиневе. Решение было поддержано 60 депутатами от правящей Партии действия и солидарности, а также парламентариями из партии «Демократия дома».
Законопроект предусматривает прекращение действия соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров, подписанного в Москве 30 октября 1998 года. Министерство иностранных дел страны уведомит российскую сторону о денонсации соглашения.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что закрытие Русского дома в Молдавии отражает продолжающийся курс официального Кишинева на антагонизм с Россией. Пресс-секретарь президента выразил сожаление в связи с решением молдавских властей, подчеркнув, что подобные шаги противоречат интересам значительной части населения страны и наносят ущерб двусторонним отношениям.