Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сикорский назвал Балтийское море внутренним морем НАТО

Балтийское море «фактически стало внутренним морем» Североатлантического альянса, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Политик призвал к превентивным действиям в отношении России в этом регионе, поскольку ее действия якобы направлены на «подрыв чувства безопасности и стабильности» в Европе. Командующий подводными лодками НАТО считает, что сейчас военный блок доминирует в Балтийском море. Однако в Госдуме заметили, что американский генерал не усвоил законы полководца Александра Суворова.

Источник: Газета.Ру

Балтийское море «фактически стало внутренним морем» Североатлантического альянса, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Политик призвал к превентивным действиям в отношении России в этом регионе, поскольку ее действия якобы направлены на «подрыв чувства безопасности и стабильности» в Европе. Командующий подводными лодками НАТО считает, что сейчас военный блок доминирует в Балтийском море. Однако в Госдуме заметили, что американский генерал не усвоил законы полководца Александра Суворова.

Балтийское море после вступления Финляндии и Швеции в НАТО «фактически стало внутренним морем альянса», заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на конференции «Безопасность Балтийского моря — общая ответственность демократических государств».

«Плохая новость заключается в том, что Россия продолжает активно действовать в тех же водах, и, к сожалению, она враждебна Европе и Западу в целом», — сказал он.

По мнению польского политика, ~действия Москвы якобы направлены на «подрыв чувства безопасности и стабильности» в Европе~. В связи с этим ситуация требует повышенного внимания и координации усилий со стороны НАТО, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в Балтийском регионе, отметил Сикорский.

Дипломат призвал страны блока к превентивным действиям и перефразировал слова 35-го президента США Джона Кеннеди: «Давайте не будем спрашивать только о том, что Москва может сделать с нами. Давайте спросим, что мы можем сделать с Москвой».

По его мнению, странам альянса нельзя «жить в страхе и уступать России».

В начале ноября аналогичные заявления сделал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он указал на необходимость усиления мер по сдерживанию действий российского подводного флота в Балтийском море. Контроль НАТО над этим регионом «раздражает Россию», считает премьер.

«Это наше море», — добавил Кристерссон.

«Море, полное подводных лодок НАТО».

Североатлантический альянс сейчас доминирует над Россией в Балтийском море, заявил командующий подводными лодками НАТО контр-адмирал США Брет Граббе на пресс-конференции в Стокгольме 11 ноября.

«С присоединением Швеции… Это была наша первая возможность принять в НАТО еще одну державу, обладающую подводными лодками. И теперь у нас, по сути, целое Балтийское море заполнено подводными лодками НАТО», — цитирует его издание Breaking Defense.

Граббе утверждает, что «прямо сейчас» соотношение кораблей НАТО и России в этом регионе составляет «три-четыре к одному». По его мнению, это «весьма впечатляющий фактор сдерживания».

Кроме того, преимущество НАТО в Балтийском море заключается в его многоцелевых подводных лодках, которые также используются для разведки, наблюдения, рекогносцировки, действий сил специального назначения и будущих беспилотных операций, добавил Граббе.

Заявление американского генерала Граббе говорит о его «некомпетентности», заметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«~Удары, в случае чего, будут наноситься и с глубины суши, с любой точки Российской Федерации~, с любой точки земного шара, где находятся подводные лодки, поэтому считать, сколько кораблей находится у нас в Балтийском море и как они там доминируют, некорректно», — отметил он в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий обратил внимание, что взаимоотношения по мощи войск «определяются общим количеством и по направлениям, а не тем, сколько там в данном регионе находится кораблей». Контр-адмирал должен понимать, что такое ведение боевых действий, стратегия и тактика, добавил Колесник.

Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в разговоре с РИА Новости предположил, что Граббе плохо учился в Военно-морской академии США в Аннаполисе.

«~Не усвоил законы войны великого русского полководца Александра Суворова: “Воюй не числом, а умением”~ и тактику молниеносных морских ударов адмирала Федора Ушакова», — подчеркнул он.

Ивлев заверил, что Россия ни с кем не собирается воевать, в том числе и на Балтике, в отличие от «агрессивного блока НАТО, страны-участницы которого буквально нашпиговали Балтийское море военными корветами и подводными лодками числом, соразмерным с количеством балтийской селедки».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше