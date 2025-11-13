Сикорский назвал Балтийское море внутренним морем НАТО

«~Удары, в случае чего, будут наноситься и с глубины суши, с любой точки Российской Федерации~, с любой точки земного шара, где находятся подводные лодки, поэтому считать, сколько кораблей находится у нас в Балтийском море и как они там доминируют, некорректно», — отметил он в беседе с «Лентой.ру».