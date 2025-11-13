Политолог Вадим Авва в интервью «360» сообщил о значительном усилении военной инфраструктуры НАТО вблизи границ Союзного государства. Количество аэродромов в Латвии увеличилось в пять раз, а финские аэродромы теперь используются всеми членами альянса, включая базирование бомбардировщиков с ядерным оружием. Авва уверен, что Запад, осуществляет свои военные маневры для уничтожения российской государственности.