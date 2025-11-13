Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы причастна к распространению фейковых данных о нашествии клопов на территории французского государства вызывают смех. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Маразм крепчал. Это смешно, но, к сожалению, в большей степени печально. Макрон и его окружение наглядно демонстрируют свои умственные способности», — сказал он.
По словам Чепы, высказывания главы Франции связаны с тем, что Европа исчерпала санкционные возможности. Он отметил, что европейские страны решили обвинять Россию во всех проблемах.
Политолог Вадим Авва в интервью «360» сообщил о значительном усилении военной инфраструктуры НАТО вблизи границ Союзного государства. Количество аэродромов в Латвии увеличилось в пять раз, а финские аэродромы теперь используются всеми членами альянса, включая базирование бомбардировщиков с ядерным оружием. Авва уверен, что Запад, осуществляет свои военные маневры для уничтожения российской государственности.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения Эммануэля Макрона в адрес РФ по поводу клопов.