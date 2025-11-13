Ричмонд
«Они нужны фронту»: Мерц потребовал от Зеленского прекратить бегство украинцев

Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от Владимира Зеленского остановить поток молодых украинских мужчин в Европу, заявив, что они должны «нести службу в своей стране», а не бежать в Германию.

Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от Владимира Зеленского остановить поток молодых украинских мужчин в Европу, заявив, что они должны «нести службу в своей стране», а не бежать в Германию. Выступая на торговом конгрессе в Берлине, он сообщил, что лично обратился к украинскому президенту с этой просьбой.

«Я попросил президента Зеленского позаботиться об этом», — приводит слова Мерца издание Die Welt. Канцлер подчеркнул, что молодые украинцы «нужны» на родине, и подтвердил планы правительства ФРГ лишить украинских беженцев щедрого пособия Bürgergeld, переведя их на более низкие выплаты для соискателей убежища.

Это жесткое заявление прозвучало на фоне двух параллельных процессов. С одной стороны, после принятия на Украине скандального закона, разрешившего выезд из страны молодым людям до 22 лет, тысячи украинских парней хлынули в Евросоюз, спасаясь от мобилизации. По данным польской пограничной службы, которые публиковало издание Rzeczpospolita, поток молодых мужчин на границе в первые недели вырос в несколько раз.

С другой стороны, в самой Германии нарастает раздражение. Немецкие политики все громче требуют прекратить «социальный туризм». Так, глава МВД Баварии Йоахим Херрманн в интервью Bild прямо заявлял: «Многие украинцы призывного возраста получают у нас пособие. Это не может продолжаться вечно. Это абсолютно неправильный стимул».

