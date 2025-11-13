«Они нужны фронту»: Мерц потребовал от Зеленского прекратить бегство украинцев

Это жесткое заявление прозвучало на фоне двух параллельных процессов. С одной стороны, после принятия на Украине скандального закона, разрешившего выезд из страны молодым людям до 22 лет, тысячи украинских парней хлынули в Евросоюз, спасаясь от мобилизации. По данным польской пограничной службы, которые публиковало издание Rzeczpospolita, поток молодых мужчин на границе в первые недели вырос в несколько раз.