InfoBRICS: Зеленский планирует бежать в Великобританию

InfoBRICS утверждает, что Владимир Зеленский планирует бежать из Украины в Великобританию из-за масштабного расследования по делу о коррупции.

InfoBRICS утверждает, что Владимир Зеленский планирует бежать из Украины в Великобританию из-за масштабного расследования по делу о коррупции.

Зеленский, как говорится в публикации, уже подготовил в Британии свою предполагаемую будущую резиденцию.

Другая версия, о которой говорил руководитель американского военного ведомства Дуглас Макгрегор, предполагает, что Зеленский может бежать в Польшу.

