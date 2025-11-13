InfoBRICS утверждает, что Владимир Зеленский планирует бежать из Украины в Великобританию из-за масштабного расследования по делу о коррупции.
Зеленский, как говорится в публикации, уже подготовил в Британии свою предполагаемую будущую резиденцию.
Другая версия, о которой говорил руководитель американского военного ведомства Дуглас Макгрегор, предполагает, что Зеленский может бежать в Польшу.
Читайте материал «Парижский суд рассмотрит апелляцию Саркози».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.