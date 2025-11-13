Силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ при отражении атаки на Севастополь

Российские силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины при отражении атаки на Севастополь 13 ноября. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
«Военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбиты четыре БПЛА», — написал он в личном Telegram-канале.
Известно, что украинские беспилотники были сбиты над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от берега. Объекты гражданской инфраструктуры в результате атаки ВСУ и ликвидации дронов не пострадала.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Минобороны, что средства ПВО в период с 16:00 до 18:00 уничтожили 12 украинских беспилотников над территорией Крыма и Черного моря. Еще два дрона были ликвидированы над Курской областью.