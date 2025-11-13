Гросси прибыл в Калининград

14 ноября в Калининграде должны пройти переговоры генерального директора Росатома Алексея Лихачева и Рафаэля Гросси по Запорожской АЭС. Согласно данным онлайн-табло Храброво, предположительно в тот же день гендиректор МАГАТЭ покинет Калининград во второй половине дня, вылетев рейсом в Вену.