Гросси прибыл в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 13 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Калининград накануне переговоров с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым. По прилете Гросси покинул здание аэропорта в Храброво, сообщил ТАСС источник.

Источник: РИА "Новости"

«Рафаэль Гросси прибыл в Храброво, в настоящее время он покинул здание аэропорта», — сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС из аэропорта Храброво, Гросси не проходил через выход бизнес-зала. При этом вблизи здания находилось порядка семи автомобилей представительского класса. Рейс F3 6571 Марсель — Калининград приземлился в аэропорту Храброво в 17:34 местного времени (18:34 мск).

14 ноября в Калининграде должны пройти переговоры генерального директора Росатома Алексея Лихачева и Рафаэля Гросси по Запорожской АЭС. Согласно данным онлайн-табло Храброво, предположительно в тот же день гендиректор МАГАТЭ покинет Калининград во второй половине дня, вылетев рейсом в Вену.

