МИД РФ: отношения России и Германии находятся в низшей точке по вине Берлина

Отношения между Россией и Германией находятся в низшей точке с момента образования ФРГ, сообщила пресс-служба МИД РФ. Вину за это министерство возложило на власти Германии.

Источник: РИА "Новости"

«В Берлине сделали ставку на политику реванша и разрыв складывавшихся десятилетиями многоплановых связей между нашими странами, вознамерились нанести России “стратегическое поражение”», — сообщили в ведомстве по итогам встречи замглавы МИДа Дмитрия Любинского с руководством общества «Россия-Германия».

В МИДе отметили, что немецкие дипломаты в Нью-Йорке уже несколько лет подряд голосуют против резолюции ООН, направленной на борьбу с героизацией нацизма и неонацизма. В министерстве подчеркнули, что дух прусского милитаризма снова проявляется в Берлине, что вызывает негативную реакцию не только в России, но и у политических сил в Европе.

Во время консультаций Любинского с руководством Общества «Россия-Германия» обсуждались направления деятельности организации и планы на будущее. Представители общества выразили готовность поддерживать контакты с гражданским обществом ФРГ, стремящимся к мирному сосуществованию с Россией.

