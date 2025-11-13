В МИДе отметили, что немецкие дипломаты в Нью-Йорке уже несколько лет подряд голосуют против резолюции ООН, направленной на борьбу с героизацией нацизма и неонацизма. В министерстве подчеркнули, что дух прусского милитаризма снова проявляется в Берлине, что вызывает негативную реакцию не только в России, но и у политических сил в Европе.