Сийярто: в ЕС формируется альянс против миграции и конфликта на Украине

В Европе формируется объединение политиков, выступающих против политики руководства Евросоюза в отношении миграции и конфликта на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи в Софии с президентом Болгарии Руменом Радевым.