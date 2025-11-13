Ричмонд
Сийярто: в ЕС формируется альянс против миграции и конфликта на Украине

По словам Сийярто, ключевым участником нового альянса, выступающего против войны и массовой миграции, станет Болгария.

Источник: Аргументы и факты

В Европе формируется объединение политиков, выступающих против политики руководства Евросоюза в отношении миграции и конфликта на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи в Софии с президентом Болгарии Руменом Радевым.

По словам Сийярто, ключевым участником нового альянса, выступающего против войны и массовой миграции, станет Болгария. Министр отметил, что встреча с Радевым позволила сторонам укрепить общие позиции по этим вопросам.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что стороны едины во мнении о необходимости мирного урегулирования украинского конфликта через переговоры. Сийярто добавил, что Венгрия готова принять мирный саммит и продолжит поддерживать дипломатические усилия, включая инициативы президента США Дональда Трампа.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет оказывать финансовую поддержку Украине.

