Сийярто: в ЕС формируется альянс против миграции и конфликта на Украине

В Европе формируется объединение политиков, выступающих против политики руководства Евросоюза в отношении миграции и конфликта на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи в Софии с президентом Болгарии Руменом Радевым.
По словам Сийярто, ключевым участником нового альянса, выступающего против войны и массовой миграции, станет Болгария. Министр отметил, что встреча с Радевым позволила сторонам укрепить общие позиции по этим вопросам.
Глава венгерского МИД подчеркнул, что стороны едины во мнении о необходимости мирного урегулирования украинского конфликта через переговоры. Сийярто добавил, что Венгрия готова принять мирный саммит и продолжит поддерживать дипломатические усилия, включая инициативы президента США Дональда Трампа.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет оказывать финансовую поддержку Украине.