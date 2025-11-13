Канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросил главу киевского режима Владимира Зеленского принять меры против выезда молодых призывников. Об этом сообщила немецкая газета Welt.
По данным издания, Мерц в ходе своей речи на Немецком торговом конгрессе в Берлине рассказал о телефонном разговоре с киевским главарем и выступил за то, чтобы молодые украинцы «служили в своей стране», а не уезжали в Германию.
В материале отметили, что канцлер попросил украинского политика «обеспечить это» ведь молодые мужчины «нужны» на Украине.
Кроме того, Мерц подтвердил планы правительства ФРГ отменить для украинских беженцев право на получение гражданских пособий в будущем.
Ранее сайт KP.RU писал о достижении договоренностей между правящей в Германии коалицией — блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партией Германии, СДПГ о сокращении социальных выплат (Burgergeld) для большинства беженцев с Украины. Нововведение затронет всех украинцев, которые прибыли в ФРГ после 1 апреля. Теперь они будут получать стандартную помощь для беженцев, что означает значительное сокращение денежных выплат.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Берлин не отказываться от планов по ограничению выплат украинским беженцам. Дипломат подчеркнула, что немецкие власти обязаны нести ответственность за тех, кого они ранее активно привлекали.