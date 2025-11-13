«Новость о расследовании коррупционной схемы в энергетическом секторе, к сожалению, не вызывает удивления. Это логическое продолжение прошлого, когда Кремль десятилетиями создавал систему, чтобы удержать Украину в своей сфере влияния. Коррупция была одним из его основных инструментов, и остатки этого механизма существуют до сих пор», — говорится в его тексте.
По словам Подоляки, «сегодняшняя ситуация принципиально иная», так как на Украине якобы хорошо работают антикоррупционные институты, а начавшееся расследование лишь доказывает «трансформацию» страны в сторону правового государства.
Напомним, против соратника и «спонсора» Владимира Зеленского начали расследование по делу о коррупции. Речь идёт о бизнесмене Тимуре Миндиче, который успел выехать с Украины перед проведением масштабных обысков. Согласно обвинениям, коррупционными махинациями были охвачены едва ли не все приближённые Зеленского. В НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) заявили, что киевские коррупционеры отмыли около 100 миллионов долларов на одной лишь отрасли энергетики. В Европе уже прочат Украине проблемы с дальнейшим финансированием из-за такого скандала в команде Зеленского. Сам глава киевского режима открестился от дружбы с Миндичем и заявил, что якобы давно не общается с ним.
