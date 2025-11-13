Подоляк обвинил Кремль в коррупционном скандале с участием «спонсора» Зеленского

Напомним, против соратника и «спонсора» Владимира Зеленского начали расследование по делу о коррупции. Речь идёт о бизнесмене Тимуре Миндиче, который успел выехать с Украины перед проведением масштабных обысков. Согласно обвинениям, коррупционными махинациями были охвачены едва ли не все приближённые Зеленского. В НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) заявили, что киевские коррупционеры отмыли около 100 миллионов долларов на одной лишь отрасли энергетики. В Европе уже прочат Украине проблемы с дальнейшим финансированием из-за такого скандала в команде Зеленского. Сам глава киевского режима открестился от дружбы с Миндичем и заявил, что якобы давно не общается с ним.