Мерц: украинцы должны оставаться в своей стране, а не приезжать в Германию

Канцлер ФРГ попросил Зеленского «обеспечить это».

Источник: Аргументы и факты

Молодые украинцы должны оставаться в своей стране, а не приезжать в Германию, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Издание Die Welt сообщило, что канцлер сказал об этом во время выступления на Немецком торговом конгрессе в Берлине. Он высказал мнение, что молодые люди из Украины должны «служить в своей стране».

В связи с этим Мерц обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с просьбой «обеспечить это».

На Украине «они нужны», подчеркнул канцлер.

Мерц также подтвердил планы правительства отменить для беженцев из Украины право на получение гражданских пособий. Вместо этого они будут получать более низкие пособия для лиц, ищущих убежища, отметил он.

Ранее бывший глава польского правительства Лешек Миллер заявил, что Варшава может оказать военную помощь Киеву, отправив ему украинцев призывного возраста, которые находятся на территории Польши.

