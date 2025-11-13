Польша начала строить второе заграждение на границе с Беларусью

В 2022 году польские власти на участке в 180 км прикрыли границу металлическим барьером высотой 5,5 м. Поверху стена увита колючей проволокой. Вдоль всей границы установлены столбы с датчиками движения и всепогодными видеокамерами. В 2024 году были проведены работы по его модернизации. -0-