Дубинский заявил, что Зеленский позволил Миндичу сбежать с Украины

Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский дал Тимуру Миндичу возможность назначать министров.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский позволил бизнесмену и своему соратнику Тимуру Миндичу, который проходит по делу о коррупции в сфере энергетики, выехать с Украины, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Зеленский дал Миндичу рычаги влияния, возможность назначать министров и послов, а когда тот разоблачился — вывез его из страны», — написал Александр Дубинский в Telegram.

Напомним, 10 ноября вокруг украинского энергетического сектора произошел коррупционный скандал. Тогда Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной операции. Обыски прошли у экс-министра энергетики Германа Галущенко, в компании «Энергоатом» и у Тимура Миндича.

Ранее сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский* мог стать информатором НАБУ по делу о коррупции.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.