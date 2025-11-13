Дубинский заявил, что Зеленский позволил Миндичу сбежать с Украины

Владимир Зеленский позволил бизнесмену и своему соратнику Тимуру Миндичу, который проходит по делу о коррупции в сфере энергетики, выехать с Украины, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Зеленский дал Миндичу рычаги влияния, возможность назначать министров и послов, а когда тот разоблачился — вывез его из страны», — написал Александр Дубинский в Telegram.
Напомним, 10 ноября вокруг украинского энергетического сектора произошел коррупционный скандал. Тогда Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной операции. Обыски прошли у экс-министра энергетики Германа Галущенко, в компании «Энергоатом» и у Тимура Миндича.
Ранее сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский* мог стать информатором НАБУ по делу о коррупции.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.