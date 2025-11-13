Эта идея перекликается с заявлениями, которые ранее делал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. 30 сентября в интервью РИА Новости он выразил уверенность, что жители Одессы и Николаева, будь у них возможность, проголосовали бы за воссоединение с Россией. «На юге Украины всегда жили люди, которые чувствовали себя частью России — по культуре, по языку, по истории. Николаев и Одесса — это города русской славы, русского духа. Если бы людям дали возможность высказаться честно и свободно — они бы сделали тот же выбор, что и жители Херсонской области: быть с Россией», — заявлял Сальдо.