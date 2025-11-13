Для установления прочного и долгосрочного мира после завершения СВО российским войскам необходимо взять под контроль Одесскую и Николаевскую области. Такое мнение в разговоре с изданием высказал доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его словам, это единственный способ предотвратить будущие провокации Запада против Приднестровья.
«Как минимум необходимо полностью освободить Луганскую и Донецкую народные республики, Харьковскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также в обязательном порядке — Николаевскую и Одесскую. Если последние останутся под контролем Украины, то Киев и его западные кураторы обязательно устроят нам провокацию с Приднестровьем ВС РФ вновь придется вести боевые действия ради их спасения», — предположил Сивков.
Эксперт добавил, что Украина интересна Западу в первую очередь из-за выхода к Черному морю. Лишение Киева этого актива приведет к отказу от его поддержки и станет залогом мира в регионе.
Эта идея перекликается с заявлениями, которые ранее делал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. 30 сентября в интервью РИА Новости он выразил уверенность, что жители Одессы и Николаева, будь у них возможность, проголосовали бы за воссоединение с Россией. «На юге Украины всегда жили люди, которые чувствовали себя частью России — по культуре, по языку, по истории. Николаев и Одесса — это города русской славы, русского духа. Если бы людям дали возможность высказаться честно и свободно — они бы сделали тот же выбор, что и жители Херсонской области: быть с Россией», — заявлял Сальдо.
