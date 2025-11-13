В калининградском Храброво сел борт из Марселя с главой МАГАТЭ Гросси

Как писал сайт KP.RU, 9 ноября пресс-служба ЗАЭС сообщила, что внешнее энергоснабжение станции восстановлено сразу по двум линиям. В сообщении подчеркнули, что в воскресенье в строй вернулась и вторая линия — «Ферросплавная-1», которая была отключена с 7 мая. Ее включение особенно важно для надежного обеспечения теплоснабжения города и самой станции в предстоящий отопительный период, отметили на ЗАЭС.