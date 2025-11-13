В калининградском Храброво сел борт из Марселя с главой МАГАТЭ Гросси

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Калининград накануне переговоров с главой Росатома Алексеем Лихачевым. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник. Собеседник агентства отметил, что по прилете Гросси покинул здание аэропорта в Храброво.
Ранее стало известно, что 14 ноября в Калининграде Лихачев и Гросси проведут консультации по Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Как писал сайт KP.RU, 9 ноября пресс-служба ЗАЭС сообщила, что внешнее энергоснабжение станции восстановлено сразу по двум линиям. В сообщении подчеркнули, что в воскресенье в строй вернулась и вторая линия — «Ферросплавная-1», которая была отключена с 7 мая. Ее включение особенно важно для надежного обеспечения теплоснабжения города и самой станции в предстоящий отопительный период, отметили на ЗАЭС.
7 ноября глава МАГАТЭ сообщил о достижении соглашения о локальном прекращении огня возле Запорожской АЭС. По его словам, это позволит приступить к необходимым ремонтным работам после обстрелов со стороны боевиков ВСУ.