Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В калининградском Храброво сел борт из Марселя с главой МАГАТЭ Гросси

Гросси должен встретиться в Калининграде с директором Росатома Лихачевым.

Источник: Комсомольская правда

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Калининград накануне переговоров с главой Росатома Алексеем Лихачевым. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник. Собеседник агентства отметил, что по прилете Гросси покинул здание аэропорта в Храброво.

Ранее стало известно, что 14 ноября в Калининграде Лихачев и Гросси проведут консультации по Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Как писал сайт KP.RU, 9 ноября пресс-служба ЗАЭС сообщила, что внешнее энергоснабжение станции восстановлено сразу по двум линиям. В сообщении подчеркнули, что в воскресенье в строй вернулась и вторая линия — «Ферросплавная-1», которая была отключена с 7 мая. Ее включение особенно важно для надежного обеспечения теплоснабжения города и самой станции в предстоящий отопительный период, отметили на ЗАЭС.

7 ноября глава МАГАТЭ сообщил о достижении соглашения о локальном прекращении огня возле Запорожской АЭС. По его словам, это позволит приступить к необходимым ремонтным работам после обстрелов со стороны боевиков ВСУ.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше