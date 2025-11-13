Bild: сокращение пособий по безработице в ФРГ затронет 84 тысячи украинцев

Сокращение пособий по безработице коснется 84 тысяч украинцев, которые прибыли в ФРГ после 1 апреля 2025 года, утверждает Bild.
Общее количество украинцев в ФРГ, как заявили в издании, превышает миллион, и 700 тысяч из них получают пособие.
Количество украинцев, прибывающих в страну, увеличивается, говорится в публикации.
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер недавно заявил, что прием украинских беженцев в ФРГ следует ограничить и что он планирует обсудить соответствующую тему с руководителями других регионов. Количество украинцев, прибывающих в страну, по словам политика, увеличилось, предположительно из-за постановления украинских властей, разрешающим выезд во время военного положения в возрасте 18−22 лет.
