Bild: сокращение пособий по безработице в ФРГ затронет 84 тысячи украинцев

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер недавно заявил, что прием украинских беженцев в ФРГ следует ограничить и что он планирует обсудить соответствующую тему с руководителями других регионов. Количество украинцев, прибывающих в страну, по словам политика, увеличилось, предположительно из-за постановления украинских властей, разрешающим выезд во время военного положения в возрасте 18−22 лет.