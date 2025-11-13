Польша начала строить второй забор на границе с Беларусью с колючей проволокой. Об этом сообщили в эфире польской радиостанции, передает ТАСС.
Монтаж забора начнется уже в ближайшее время в Подляском воеводстве. Строительство намереваются завершить в январе. Заграждение будет представлять из себя металлическую сетку высотой четыре метра. Около забора будет лежать колючая проволока.
