Польша начала строить второй забор на границе с Беларусью с колючей проволокой

Власти Польши заявили про строительство второго забора на границе с Польшей.

Источник: Комсомольская правда

Польша начала строить второй забор на границе с Беларусью с колючей проволокой. Об этом сообщили в эфире польской радиостанции, передает ТАСС.

Монтаж забора начнется уже в ближайшее время в Подляском воеводстве. Строительство намереваются завершить в январе. Заграждение будет представлять из себя металлическую сетку высотой четыре метра. Около забора будет лежать колючая проволока.

Ранее мы писали, что Польша готовится открыть два пункта пропуска на границе с Беларусью в ноябре.

Тем временем премьер Литвы сказала, в каком случае может быть открыта граница с Беларусью.

Кроме того, глава МИД Беларуси отреагировал на заявление главы МИД Литвы: «С министром Рыженковым встречаться не будет сейчас».

А еще ГТК и МВД ищут водителей 220 литовских фур, оставшихся в Беларуси.