На Украине намерены упростить трудоустройство для иностранцев

Правительство Украины намерено упростить процедуру трудоустройства для иностранных граждан.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Украины намерено упростить процедуру трудоустройства для иностранных граждан. Соответствующая информация распространена депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко*.

«Кабмин согласовал законопроект, который должен сделать процедуру получения разрешений на работу и проживание для иностранцев проще», — сообщил парламентарий в своем Telegram-канале.

По его словам, предполагается заменить два отдельных документа единым разрешением, дающим право одновременно на проживание и работу на территории Украины.

Также, как добавил депутат, планируется создать государственный онлайн-портал для публикации вакансий украинскими работодателями и дистанционной подачи заявлений иностранцами на получение разрешений.

Ранее стало известно, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость почти в 3 раза.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.