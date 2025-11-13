На Украине намерены упростить трудоустройство для иностранцев

Правительство Украины намерено упростить процедуру трудоустройства для иностранных граждан. Соответствующая информация распространена депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко*.
«Кабмин согласовал законопроект, который должен сделать процедуру получения разрешений на работу и проживание для иностранцев проще», — сообщил парламентарий в своем Telegram-канале.
По его словам, предполагается заменить два отдельных документа единым разрешением, дающим право одновременно на проживание и работу на территории Украины.
Также, как добавил депутат, планируется создать государственный онлайн-портал для публикации вакансий украинскими работодателями и дистанционной подачи заявлений иностранцами на получение разрешений.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.