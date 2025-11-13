Австралийские власти впервые заключили договор с коренными народами

Власти австралийского штата Виктория впервые в истории страны заключили официальное соглашение с коренными жителями, передает местный телеканал ABC.
Как отметил премьер-министр штата Джасинта Аллан, подписание договора «объединяет одну из старейших существующих культур планеты с современными государственными институтами».
Согласно положениям договора, власти штата теперь обязаны финансировать программы для улучшения жизни аборигенов, формировать новые механизмы диалога. Кроме того, после подписания договора местные власти обязаны консультироваться с аборигенами в вопросах законодательных реформ.
Помимо этого, сообщается, что соглашение официально признает ущерб, причиненный колонизацией, и учреждает новый представительный орган для защиты прав коренных народов.
