Час пробил: Трампу представили финальный план удара по Венесуэле

Операция по «борьбе с наркотиками» уже привела к многочисленным жертвам. По подсчетам CNN, за последние месяцы ВВС США уничтожили около 20 катеров, в результате чего погибло почти 80 человек. При этом президент Колумбии Густаво Петро заявлял, что как минимум в одном из случаев был убит не наркоторговец, а обычный колумбийский рыбак. Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна находится под самой серьезной угрозой вторжения за последние 100 лет. Сам Трамп делает противоречивые заявления: в конце октября он говорил, что не рассматривает удары по территории Венесуэлы, однако нынешнее совещание свидетельствует об обратном.