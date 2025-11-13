В США из-за утечки аммиака пострадали более 36 человек

Из-за утечки опасного химического вещества около 1 тыс. местных жителей пришлось покинуть свои дома. Людей, проживающих в ближайших районах, власти города призвали оставаться дома и отключить системы кондиционирования и отопления для предотвращения попадания аммиака в дом.