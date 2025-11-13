В США из-за утечки аммиака пострадали более 36 человек

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утечка аммиака произошла в городе Уэтерфорд (штат Оклахома), более 36 человек пострадали. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Инцидент произошел вечером 12 ноября, источником утечки стала цистерна грузового автомобиля, припаркованного у местного отеля. Четверо пострадавших были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии.
Из-за утечки опасного химического вещества около 1 тыс. местных жителей пришлось покинуть свои дома. Людей, проживающих в ближайших районах, власти города призвали оставаться дома и отключить системы кондиционирования и отопления для предотвращения попадания аммиака в дом.
Также были закрыты школы и предприятия в пострадавшем от утечки районе до стабилизации ситуации. -0-