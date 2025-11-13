Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине предложили запретить прием на госслужбу людей с гражданством РФ

После согласования с правительством документ будет внесен в Верховную раду для рассмотрения на заседании парламента.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Украины согласовало законопроект, запрещающий прием на государственную службу и работу в органах местного самоуправления лиц, имеющих гражданство Российской Федерации. Соответствующая информация распространена депутатом Верховной рады.

После согласования с правительством документ будет внесен в Верховную раду для рассмотрения на заседании парламента.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* сообщил, что правительство страны намерено упростить процедуру трудоустройства для иностранных граждан.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.