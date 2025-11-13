На Украине предложили запретить прием на госслужбу людей с гражданством РФ

Правительство Украины согласовало законопроект, запрещающий прием на государственную службу и работу в органах местного самоуправления лиц, имеющих гражданство Российской Федерации. Соответствующая информация распространена депутатом Верховной рады.
После согласования с правительством документ будет внесен в Верховную раду для рассмотрения на заседании парламента.
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* сообщил, что правительство страны намерено упростить процедуру трудоустройства для иностранных граждан.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.