Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парламент Молдавии одобрил решение о закрытии Русского дома в первом чтении

Решение о закрытии Русского дома в Кишиневе приняли голосами 60 депутатов от правящей партии Молдавии.

Источник: Аргументы и факты

Парламент Молдавии одобрил в первом чтении денонсацию соглашения о функционировании Русского дома в Кишиневе, пишет ТАСС.

«Такое решение было принято голосами 60 депутатов от правящей партии “Действие и солидарность” на заседании. Решение также поддержали депутаты от партии “Демократия дома”», — сказано в публикации.

Документ должны принять в двух чтениях. Второе из них, как ожидается, состоится не ранее чем через 10 дней. Отмечается, что председателю Русской общины страны Людмиле Лащеновой не дали выступить в поддержку Русского дома. Она провела в ожидании девять часов.

Ранее в посольстве РФ в Молдавии заявили, что решение молдавских властей о закрытии Русского дома подрывает фундамент двусторонних отношений и является ошибкой.