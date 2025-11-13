Парламент Молдавии одобрил решение о закрытии Русского дома в первом чтении

Парламент Молдавии одобрил в первом чтении денонсацию соглашения о функционировании Русского дома в Кишиневе, пишет ТАСС.
«Такое решение было принято голосами 60 депутатов от правящей партии “Действие и солидарность” на заседании. Решение также поддержали депутаты от партии “Демократия дома”», — сказано в публикации.
Документ должны принять в двух чтениях. Второе из них, как ожидается, состоится не ранее чем через 10 дней. Отмечается, что председателю Русской общины страны Людмиле Лащеновой не дали выступить в поддержку Русского дома. Она провела в ожидании девять часов.
Ранее в посольстве РФ в Молдавии заявили, что решение молдавских властей о закрытии Русского дома подрывает фундамент двусторонних отношений и является ошибкой.