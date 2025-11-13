Белый дом: Трамп не раздаст гражданам по 2 тыс. долларов без одобрения Конгресса

Ранее сайт KP.RU писал о громком заявлении хозяина Овального кабинета. Республиканец утверждал, что США совсем скоро начнут выплачивать колоссальный госдолг благодаря введению торговых пошлин против зарубежных стран. По его словам, Штаты находятся в лучшей экономической форме: инфляция почти отсутствует, а фондовый рынок показывает рекордные показатели. Кроме того, политик пообещал, что большинству американцев, кроме самых состоятельных граждан, планируется выплата дивидендов не менее 2 тысяч долларов на человека.