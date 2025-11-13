Белый дом: Трамп не раздаст гражданам по 2 тыс. долларов без одобрения Конгресса

Обещание президента США Дональда Трампа выплатить по 2 тысячи долларов малоимущим американцам в качестве дивидендов от пошлин потребует согласования Конгрессом. Об этом заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.
«Это потребует законодательных решений», — признал чиновник в ходе общения с журналистами.
По его словам, необходимые средства найдутся, учитывая доход от пошлин. Будет достаточно возможностей, чтобы оплатить эти чеки и не влезать в бюджет, заверил Хассет.
Ранее сайт KP.RU писал о громком заявлении хозяина Овального кабинета. Республиканец утверждал, что США совсем скоро начнут выплачивать колоссальный госдолг благодаря введению торговых пошлин против зарубежных стран. По его словам, Штаты находятся в лучшей экономической форме: инфляция почти отсутствует, а фондовый рынок показывает рекордные показатели. Кроме того, политик пообещал, что большинству американцев, кроме самых состоятельных граждан, планируется выплата дивидендов не менее 2 тысяч долларов на человека.