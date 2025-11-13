Трамп и Путин могут заставить Киев вернуться к переговорам: есть всего два способа

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп могут подтолкнуть Киев к возобновлению переговоров двумя путями. Об этом заявил эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов в интервью URA.ru.
Кортунов отметил, что один из возможных сценариев — активное воздействие Вашингтона на Киев. Трампу следует увязать дальнейшую военную поддержку Украины с ее готовностью возобновить переговоры.
Другой вариант связан с изменением обстановки на линии боевых действий, подчеркнул эксперт. Значительные успехи российской армии вынудят Украину пойти на переговоры, чтобы избежать окончательного поражения ВСУ.
Ранее KP.RU писал, что Путин допустил возможность военного решения украинского вопроса, если дипломатические усилия не приведут к результату. Президент России также отметил, что нынешняя администрация США во главе с Трампом демонстрирует стремление к поиску путей урегулирования.