Трампу представили новые варианты действий в Венесуэле, сообщили СМИ

По данным телеканала, президента проинформировали военный министр Пит Хегсет, председатель Комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и другие старшие представители военных кругов. Источники отмечают, что окончательное решение пока не принято.
Белый дом оперативно не прокомментировал информацию. Представитель Пентагона также отказался от комментариев. Собеседники телеканала уточнили, что разведсообщество предоставило данные для проработки потенциальных операций. Директор национальной разведки Тулси Габбард не присутствовала на встрече, поскольку возвращалась из зарубежной поездки, а госсекретарь Марко Рубио находился в Канаде на встрече глав МИД стран G7.
CBS напоминает, что в начале недели авианосная группа USS Gerald Ford вошла в зону ответственности Южного командования США, отвечающего за операции в Карибском регионе и Южной Америке. В районе уже размещены эсминцы, авиация и силы спецопераций.
Телеканал также сообщает, что за последние два месяца американские военные нанесли удары как минимум по 21 судну. Эти суда, по утверждению Пентагона, перевозили наркотики из Южной Америки. Погибли не менее 80 предполагаемых контрабандистов, еще двое выживших были переданы властям Эквадора и Колумбии, причем один был освобожден за отсутствием признаков преступления.