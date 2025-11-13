Трампу представили новые варианты действий в Венесуэле, сообщили СМИ

Телеканал также сообщает, что за последние два месяца американские военные нанесли удары как минимум по 21 судну. Эти суда, по утверждению Пентагона, перевозили наркотики из Южной Америки. Погибли не менее 80 предполагаемых контрабандистов, еще двое выживших были переданы властям Эквадора и Колумбии, причем один был освобожден за отсутствием признаков преступления.