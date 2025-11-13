Ричмонд
Токаев после визита в Россию поблагодарил Путина в письме

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил письмо президенту России Владимиру Путину.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил письмо президенту России Владимиру Путину. Токаев заявил в письме, что его государственный визит в Россию прошел в атмосфере теплоты, доверия, открытости и взаимопонимания.

Токаев заявил о полном успехе визита, итогом которого стала договоренность о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Казахстанский президент прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом 11 ноября, а 12 ноября провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. По итогам лидеры подписали ряд документов.

