Токаев после визита в Россию поблагодарил Путина в письме

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил письмо президенту России Владимиру Путину. Токаев заявил в письме, что его государственный визит в Россию прошел в атмосфере теплоты, доверия, открытости и взаимопонимания.
Токаев заявил о полном успехе визита, итогом которого стала договоренность о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Казахстанский президент прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом 11 ноября, а 12 ноября провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. По итогам лидеры подписали ряд документов.
