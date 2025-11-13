Ричмонд
Минобооны: российские ПВО уничтожили 14 БПЛА за 2 часа

Минобороны России заявило, что в период с 18.

Минобороны России заявило, что в период с 18.00 до 20.00 мск дежурными средствами российских ПВО были уничтожены 14 украинских беспилотников самолетного типа.

БПЛА были уничтожены в Крыму и акватории Черного моря.

Российское оборонное ведомство сообщало, что еще 14 беспилотников были сбиты в предыдущие два часа в Черном Море, Курской области и Республике Крым.

Читайте материал «Парижский суд рассмотрит апелляцию Саркози».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

