Минобооны: российские ПВО уничтожили 14 БПЛА за 2 часа

Минобороны России заявило, что в период с 18.00 до 20.00 мск дежурными средствами российских ПВО были уничтожены 14 украинских беспилотников самолетного типа.
БПЛА были уничтожены в Крыму и акватории Черного моря.
Российское оборонное ведомство сообщало, что еще 14 беспилотников были сбиты в предыдущие два часа в Черном Море, Курской области и Республике Крым.
