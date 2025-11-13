Самолет с Гросси прибыл в Калининград

Рафаэль Гросси посетил Калининград с деловым визитом.
Накануне запланированных переговоров с руководством «Росатома» Калининград посетил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По информации осведомленного источника, после прибытия руководитель международного агентства покинул аэропорт Храброво.
«Рафаэль Гросси прибыл в Храброво. В настоящее время он покинул здание аэропорта», — пояснил собеседник ТАСС.
Известно, что Гросси не воспользовался выходом из бизнес-зала. Около здания аэропорта было замечено около семи машин представительского класса. Самолет рейса F3 6571, следовавший из Марселя в Калининград, приземлился в 17:34 (18:34 по московскому времени).
Ожидается, что 14 ноября в Калининграде пройдут переговоры между генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым и главой МАГАТЭ, посвященные ситуации на Запорожской АЭС. По информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта Храброво, Гросси, вероятно, покинет Калининград во второй половине дня и направится в Вену авиарейсом. Консультацию с МАГАТЭ ранее анонсировал Лихачев, передает «Царьград».