Самолет с Гросси прибыл в Калининград

Ожидается, что 14 ноября в Калининграде пройдут переговоры между генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым и главой МАГАТЭ, посвященные ситуации на Запорожской АЭС. По информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта Храброво, Гросси, вероятно, покинет Калининград во второй половине дня и направится в Вену авиарейсом. Консультацию с МАГАТЭ ранее анонсировал Лихачев, передает «Царьград».