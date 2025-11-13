Глава МИД Польши оценил готовность Украины продолжать воевать

«Украина готовится еще к трехлетней войне, а подобные войны обычно длятся около десяти лет. Не думаю, что [президент России] Владимир Путин сможет выдержать еще три года», — сказал он.
Дипломат также призвал Европейский союз (ЕС) активнее содействовать возможным переговорам и выразил надежду на то, что США продолжат помогать Украине разведданными.
