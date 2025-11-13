Bild: сокращение пособий по безработице в ФРГ затронет 84 тысяч украинцев

Отмечается, что в период с января по конец сентября 2025 года в Германию приехали 122 257 украинцев, а за 2024 год — 239 889 человек. Издание также указывает на рост тенденции: так, если в мае в Германию въехали порядка 11 тысяч, то в сентябре — уже почти 18 тысяч украинцев.