Bild: сокращение пособий по безработице в ФРГ затронет 84 тысяч украинцев

По данным правительства Германии, мера коснется тех, кто прибыл в страну с 1 апреля 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Сокращение пособий по безработице (Bürgergeld) коснется порядка 84 тысяч украинцев, прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года, пишет Bild.

По данным правительства, в настоящее время Bürgergeld получают около 700 тысяч украинцев. 83 640 человек прибыли в страну с 1 апреля.

Отмечается, что в период с января по конец сентября 2025 года в Германию приехали 122 257 украинцев, а за 2024 год — 239 889 человек. Издание также указывает на рост тенденции: так, если в мае в Германию въехали порядка 11 тысяч, то в сентябре — уже почти 18 тысяч украинцев.

Ранее стало известно, что кабмин Германии решил сократить Bürgergeld для украинцев, которые прибыли в страну после 1 апреля 2025 года.

Как заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, молодые украинцы должны оставаться в своей стране, а не приезжать в Германию.

