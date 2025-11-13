Раскрыто, как Путин и Трамп могут вернуть Киев за стол переговоров

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут вернуть Украину за стол переговоров двумя способами: либо через жесткое дипломатическое давление, либо через военное поражение Киева. Такой прогноз в интервью изданию Ura.ru дал эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов, комментируя новости о том, что Украина остановила переговоры.
По его словам, первый сценарий предполагает ультиматум со стороны Вашингтона. «Первый вариант — это серьезное давление со стороны западных партнеров на Киев, особенно со стороны США, когда Трамп сделает возобновление переговоров условием для продолжения какой-то военной поддержки Украины», — сказал аналитик.
Второй способ, по мнению эксперта, еще более жесткий — это вынудить Киев к переговорам под угрозой полного разгрома. Он сработает в случае «радикального и необратимого изменения» ситуации на поле боя в пользу российской армии. При таком варианте, как пояснил Кортунов, у Украины просто не останется другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров, чтобы избежать окончательного военного поражения.
Эти прогнозы прозвучали на фоне того, как Киев официально отказался от диалога с Москвой. Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что переговоры приостановлены как минимум до конца 2025 года, назвав причиной «неприятные исторические лекции» главы российской делегации Владимира Мединского.