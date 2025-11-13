Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, как Путин и Трамп могут вернуть Киев за стол переговоров

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут вернуть Украину за стол переговоров двумя способами: либо через жесткое дипломатическое давление, либо через военное поражение Киева.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут вернуть Украину за стол переговоров двумя способами: либо через жесткое дипломатическое давление, либо через военное поражение Киева. Такой прогноз в интервью изданию Ura.ru дал эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов, комментируя новости о том, что Украина остановила переговоры.

По его словам, первый сценарий предполагает ультиматум со стороны Вашингтона. «Первый вариант — это серьезное давление со стороны западных партнеров на Киев, особенно со стороны США, когда Трамп сделает возобновление переговоров условием для продолжения какой-то военной поддержки Украины», — сказал аналитик.

Второй способ, по мнению эксперта, еще более жесткий — это вынудить Киев к переговорам под угрозой полного разгрома. Он сработает в случае «радикального и необратимого изменения» ситуации на поле боя в пользу российской армии. При таком варианте, как пояснил Кортунов, у Украины просто не останется другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров, чтобы избежать окончательного военного поражения.

Эти прогнозы прозвучали на фоне того, как Киев официально отказался от диалога с Москвой. Ранее замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что переговоры приостановлены как минимум до конца 2025 года, назвав причиной «неприятные исторические лекции» главы российской делегации Владимира Мединского.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше