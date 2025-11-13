Раскрыто, как Путин и Трамп могут вернуть Киев за стол переговоров

Второй способ, по мнению эксперта, еще более жесткий — это вынудить Киев к переговорам под угрозой полного разгрома. Он сработает в случае «радикального и необратимого изменения» ситуации на поле боя в пользу российской армии. При таком варианте, как пояснил Кортунов, у Украины просто не останется другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров, чтобы избежать окончательного военного поражения.