Токаев направил Путину благодарственное письмо после визита в РФ

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил российскому лидеру Владимиру Путину благодарственное письмо по итогам своего визита в РФ, передает пресс-служба казахстанского президента.
«Атмосфера теплоты, доверия, открытости, взаимопонимания способствовала полному успеху визита и с большой радостью воспринята народом Казахстана», — отметил в письме Токаев.
Кроме того, президент Казахстана отметил успешное подписание Декларации о переходе межгосударственных отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. По его словам, заключение соглашения «усилит многогранное сотрудничество между странами».
Напомним, Токаев прибыл в российскую столицу 11 ноября. В первый день своего визита он провел около двух часов в неформальной беседе с Путиным. На следующий день состоялись официальные переговоры.