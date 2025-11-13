Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев направил Путину благодарственное письмо после визита в РФ

По словам Токаева, атмосфера теплоты, доверия, открытости, взаимопонимания способствовала полному успеху визита.

Источник: Аргументы и факты

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил российскому лидеру Владимиру Путину благодарственное письмо по итогам своего визита в РФ, передает пресс-служба казахстанского президента.

«Атмосфера теплоты, доверия, открытости, взаимопонимания способствовала полному успеху визита и с большой радостью воспринята народом Казахстана», — отметил в письме Токаев.

Кроме того, президент Казахстана отметил успешное подписание Декларации о переходе межгосударственных отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. По его словам, заключение соглашения «усилит многогранное сотрудничество между странами».

Напомним, Токаев прибыл в российскую столицу 11 ноября. В первый день своего визита он провел около двух часов в неформальной беседе с Путиным. На следующий день состоялись официальные переговоры.