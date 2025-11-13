Ричмонд
Четвертый за сутки геомагнитный шторм завершился

Геомагнитный шторм, ставший четвертым за двое суток, завершился и остался самым слабым, следует из данных, представленных ИКИ и ИСЗФ.

Уровень первой магнитной бури составлял 4,7. Мощность магнитных бурь округляется до трети балла, то есть показатель был близок к максимальному. Затем он чуть снизился, составив 4,3 утром 12 ноября. Завершилась первая буря около 18.00.

Второй геомагнитный шторм произошел поздним вечером 12 ноября, третий продолжался с до середины четверга, четвертый произошел вечером.

