Четвертый за сутки геомагнитный шторм завершился

Геомагнитный шторм, ставший четвертым за двое суток, завершился и остался самым слабым, следует из данных, представленных ИКИ и ИСЗФ.
Уровень первой магнитной бури составлял 4,7. Мощность магнитных бурь округляется до трети балла, то есть показатель был близок к максимальному. Затем он чуть снизился, составив 4,3 утром 12 ноября. Завершилась первая буря около 18.00.
Второй геомагнитный шторм произошел поздним вечером 12 ноября, третий продолжался с до середины четверга, четвертый произошел вечером.
