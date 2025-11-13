Ричмонд
Мерц призвал Зеленского не выпускать из страны молодых украинцев

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал просьбу к главе киевского режима Владимиру Зеленскому не выпускать молодых украинцев за границу. Его заявление передало издание Welt.

«Зеленский должен сделать так, чтобы украинцы служили своей стране, а не приезжали в Германию», — отметил Мерц.

Он поддерживает идею того, что молодые украинцы должны оставаться в родной стране вместо переезда в ФРГ. По его словам, граждане Украины нужны своей стране.

Мерц также подтвердил намерения правительства отменить право беженцев с Украины на получение пособия по безработице. Вместо этого планируют ввести меньшие выплаты.

Ранее Life.ru сообщал, что массовый отток украинской молодёжи стал политической проблемой для Зеленского. На Украине наблюдают напряжённость, связанную с так называемой «бусификацией» — принудительной мобилизацией. В Польше и Германии фиксируют рост недовольства по поводу особых льгот для украинских беженцев.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

