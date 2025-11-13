CBS: Трампу представили новые варианты военных действий в Венесуэле

«За последние два месяца американские военные нанесли удары по как минимум 21 судну, которые, предположительно, перевозили наркотики. В результате этих ударов были ликвидированы по меньшей мере 80 предполагаемых контрабандистов. Двое выжили и были возвращены на родину», — отмечается в публикации.