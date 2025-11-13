CBS: Трампу представили новые варианты военных действий в Венесуэле

Лидеру США Дональду Трампу представили обновленные варианты вероятных военных действий в Венесуэле, в частности, удары по наземным целям, передает CBS News.
По данным телеканала, Дональда Трампа проинформировали глава Пентагона Пит Хегсет, председатель комитета начальников штабов Дэн Кейн и другие высокопоставленные чиновники. Однако окончательное решение еще не приняли.
«За последние два месяца американские военные нанесли удары по как минимум 21 судну, которые, предположительно, перевозили наркотики. В результате этих ударов были ликвидированы по меньшей мере 80 предполагаемых контрабандистов. Двое выжили и были возвращены на родину», — отмечается в публикации.
Ранее сообщалось, что Венесуэла начала готовиться к вероятной атаке США.