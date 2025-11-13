Отмечается, что Зеленский планирует попросить у Афин передать Киеву две из шести имеющихся в Греции MIM-104 Patriot. Одну из них уже арендует Саудовская Аравия, а остальные пять стоят на защите Афин и Салоников. Кроме того, глава киевского режима попросил передать Украине все Mirage 2000−5Mk2, которыми располагают ВВС страны, если Афины заключат договор о покупке у Франции истребителей Rafale. Кроме того, Зеленский запросит партию других вооружений и боеприпасов, пишет агентство.