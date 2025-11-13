Глава киевского режима Владимир Зеленский прибудет в Грецию, где встретится с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и проведет переговоры по поводу ЗРК Patriot и истребителей Mirage 2000−5Mk2, пишет ТАСС.
Отмечается, что Зеленский планирует попросить у Афин передать Киеву две из шести имеющихся в Греции MIM-104 Patriot. Одну из них уже арендует Саудовская Аравия, а остальные пять стоят на защите Афин и Салоников. Кроме того, глава киевского режима попросил передать Украине все Mirage 2000−5Mk2, которыми располагают ВВС страны, если Афины заключат договор о покупке у Франции истребителей Rafale. Кроме того, Зеленский запросит партию других вооружений и боеприпасов, пишет агентство.
Отмечается, что запасы зенитных ракет, в том числе Patriot, на Украине исчерпаны или близки к этому.
Ранее издание The American Conservative, ссылаясь на репортера Эндрю Дэя, который побывал в Киеве, сообщило, что украинская ПВО находится в настолько плачевном состоянии, что «ее можно считать практически несуществующей». Обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт заявил, что ракетные комплексы «Искандер-М» ВС РФ эффективно обходят системы ПВО Patriot на Украине.