Опрос: французы не верят в способность правительства защитить их от терроризма

В способность властей сдерживать террористическую угрозу не верят 70% участников опроса. Отмечается, что этот показатель за 10 лет значительно вырос: в 2016 году, всего через год после терактов, 55% респондентов не доверяли властям в этом вопросе. В исследовании приняли участие 1 тыс. человек в возрасте старше 18 лет.