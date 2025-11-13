Опрос: французы не верят в способность правительства защитить их от терроризма

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство французов считают, что спустя 10 лет после терактов в Париже 13 ноября 2015 года, правительство республики не способно защитить граждан страны от терроризма. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Odoxa-Backbone по заказу газеты Le Figaro.
В способность властей сдерживать террористическую угрозу не верят 70% участников опроса. Отмечается, что этот показатель за 10 лет значительно вырос: в 2016 году, всего через год после терактов, 55% респондентов не доверяли властям в этом вопросе. В исследовании приняли участие 1 тыс. человек в возрасте старше 18 лет.
13 ноября 2015 года в Париже и его пригороде Сен-Дени практически одновременно произошла скоординированная серия терактов. В результате атак погибли в общей сложности 130 человек, ранения получили 352.-0-