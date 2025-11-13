«Суета перед поражением»: в Раде оценили поездки Зеленского на фронт

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая раскритиковала поездки Владимира Зеленского на фронт, назвав их пиаром и «суетой перед поражением». По ее словам, президент реагирует только на публичные скандалы, но при этом сознательно замалчивает куда более опасный прорыв российских войск в его родную Днепропетровскую область.
Безуглая отметила, что Зеленский, признав проблемы на Запорожском направлении, «съездил туда, анонсировал заседание ставки». «Но он не посетил Днепропетровское направление и замалчивает, что русские двигаются на Покровское», — написала она в своем Telegram-канале.
По ее словам, причина такого молчания — личное обещание президента уволить главкома ВСУ Александра Сырского в случае захода российских войск в эту область. «Следовательно, теперь он не выполняет обещанного даже самому себе, более того, замалчивает реальность», — заявила Безуглая.
Она добавила, что в стране до сих пор нет реального стратегического плана обороны, а рубежи в районе прорыва «лихорадочно» возводят только сейчас. Свою критику депутат завершила резким вердиктом, описывающим всю военную политику Киева. «Тактика без стратегии — это просто суета перед поражением», — заключила Безуглая.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.