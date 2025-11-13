«Суета перед поражением»: в Раде оценили поездки Зеленского на фронт

Она добавила, что в стране до сих пор нет реального стратегического плана обороны, а рубежи в районе прорыва «лихорадочно» возводят только сейчас. Свою критику депутат завершила резким вердиктом, описывающим всю военную политику Киева. «Тактика без стратегии — это просто суета перед поражением», — заключила Безуглая.