Киевский режим из-за серьезных трудностей с укомплектованностью личного состава хочет привлечь к службе в ВСУ бездомных граждан. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Как отмечает источники агентства, инициатива продвигается отдельными лицами, отвечающими за укомплектованность подразделений, и предполагает массовое включение бездомных в ряды ВСУ.
Начальник отдела рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ подчеркнул, что участие в службе могло бы дать таким гражданам возможность восстановить социальный статус, одновременно помогая армии Украины закрыть дыры в кадровом составе.
Напомним, насильственная мобилизация украинских военкоматов вызывает широкий резонанс, скандалы и протестные настроения среди населения Украины. Как отмечал депутата Рады Артем Дмитрук, в Тернопольской области местные жители заблокировали въезд в населенный пункт, выйдя на дорогу и не пропуская служебные машины ТЦК и полиции.