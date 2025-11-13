Залог почти в $900 тыс. внесли за двух фигурантов дела Миндича

За двух женщин, работавших на совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича, внесен залог на общую сумму около 900 тысяч долларов. Информацию об этом распространил нардеп Алексей Гончаренко*.
Уточняется, что за Лесю Устименко внесли почти 600 тысяч долларов, а за Людмилу Зорину — около 300 тысяч долларов.
10 ноября антикоррупционные структуры Украины провели операцию, направленную на выявление и пресечение коррупционных схем в энергетическом секторе. Обыски состоялись у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют «кошельком» Владимира Зеленского, у бывшего министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом».
Впоследствии были опубликованы записи разговоров, связанных с расследованием, однако имена фигурантов не раскрывались. На фоне скандала ряд депутатов Верховной рады призвали руководителя офиса президента Андрея Ермака подать в отставку.
По данным украинских СМИ, основным фигурантам коррупционного дела, среди которых Зеленский и Ермак официально не упоминаются, предъявлены обвинения в отмывании средств. По предварительным оценкам, через схему прошло около 100 миллионов долларов.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.