Залог почти в $900 тыс. внесли за двух фигурантов дела Миндича

10 ноября антикоррупционные структуры Украины провели операцию, направленную на выявление и пресечение коррупционных схем в энергетическом секторе. Обыски состоялись у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют «кошельком» Владимира Зеленского, у бывшего министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом».