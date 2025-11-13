Ричмонд
Токаев направил письмо благодарности Путину после визита в Россию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил письмо главе РФ Владимиру Путину сразу после государственного визита в Россию. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

В письме Токаев поблагодарил российского коллегу за атмосферу доверия и открытости, которая способствовала успеху поездки. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского президента.

«Атмосфера теплоты, доверия, открытости, взаимопонимания способствовала полному успеху визита и с большой радостью воспринята народом Казахстана», — указал в письме президент Казахстана.

Напомним, 11 ноября Токаев прибыл в Москву на двухдневный государственный визит. Во время встречи Путин и Токаев подписали Декларацию о переходе отношений между странами на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества.

