Оппозиция заявила о подготовке на Украине нового Майдана против Зеленского

Напомним, по оценке аналитиков, коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича может привести к падению режима Зеленского. Сам Миндич находится за границей, куда он уехал после обвинений в коррупции. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что киевские коррупционеры отмыли около 100 миллионов долларов только в сфере энергетики. Миндича в Киеве прозвали «кошельком» Зеленского, утверждая, что благодаря его финансам тот смог строить карьеру. По данным украинских СМИ, человек скрывается в Израиле.