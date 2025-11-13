Telegraph: Би-би-си исказила речь Трампа еще в 2022 году

The Daily Telegraph сообщает, что в 2022 году речь Трампа, с которой он выступил 6 января 2021 года, была смонтирована таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание американского Конгресса, хотя на самом деле глава государства говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирно. Подобная редактура сразу же вызвала критику бывшего руководителя аппарата Белого дома Мика Малвейни. В эфире той же передачи он указал на то, что заявления Трампа были склеены из разных частей выступления. Однако, говорится в публикации, ведущая Кирсти Уарк проигнорировала эти возражения.