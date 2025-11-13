Ричмонд
Telegraph: Би-би-си исказила речь Трампа еще в 2022 году

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Британская вещательная корпорация Би-би-си более чем один раз некорректно редактировала речь президента США Дональда Трампа, из-за чего создается впечатление, будто он призывал захватить здание Конгресса. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Источник: Reuters

По ее информации, впервые это произошло 9 июня 2022 года в вечерней аналитической программе новостей BBC Newsnight. Речь была отредактирована по той же модели, что и в передаче Panorama два года спустя.

The Daily Telegraph сообщает, что в 2022 году речь Трампа, с которой он выступил 6 января 2021 года, была смонтирована таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание американского Конгресса, хотя на самом деле глава государства говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирно. Подобная редактура сразу же вызвала критику бывшего руководителя аппарата Белого дома Мика Малвейни. В эфире той же передачи он указал на то, что заявления Трампа были склеены из разных частей выступления. Однако, говорится в публикации, ведущая Кирсти Уарк проигнорировала эти возражения.

Издание полагает, что новая информация может усложнить задачу защитникам Би-би-си. «Поскольку кадры программы Newsnight были показаны более чем за два года до того, как Panorama смонтировала ту же самую речь, и поскольку в то время уже высказывались обеспокоенности, это может вызвать новое внимание к утверждению о том, что правки Panorama были случайной ошибкой», — отмечается в статье.

В результате скандала, связанного с редактурой в программе Panorama, в отставку подали гендиректор корпорации Тим Дэйви, а также глава отдела новостного вещания Дебора Тернесс. Председатель совета управляющих Би-би-си Самир Шан принес публичные извинения за «ошибочное решение» отредактировать речь Трампа. Юристы американского лидера потребовали от Би-би-си удалить передачу до 14 ноября, пригрозив иском на $1 млрд.

