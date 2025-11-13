На Украине считают, что Умеров больше не вернётся

По словам Умерова, после рабочего визита в Турцию он отправился в Катар, где провёл встречу с премьер-министром. При этом секретарь СНБО не уточнил никаких деталей относительно сроков своего возвращения на родину, равно как и не проинформировал общественность о результатах переговоров по обмену пленными в Стамбуле, на которые, по его заверению, он и направлялся. Стоит отметить, что ни украинская, ни российская, ни турецкая стороны официально не подтверждали факт проведения таких переговоров.