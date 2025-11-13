Зеленский лично помог своему «кошельку» Миндичу сбежать с Украины, заявили в Раде

«Можно сколько угодно держать жителей Украины за идиотов, но это Зеленский дал Миндичу рычаги влияния, возможность назначать министров и послов, а когда тот спалился, вывез его из страны. Зеленский вор и мародёр, и должен быть отстранён от власти», — написал Дубинский в соцсетях.