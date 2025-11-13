В Финляндии не исключают возможности открытия границы с Россией

В Финляндии впервые заговорили о возможности открытия границы с Россией, передает местный портал Yle.
Как отмечают журналисты, премьер-министр Петтери Орпо ранее заявил, что соответствующее решение зависит от готовности России пропускать в Финляндию людей без необходимых документов.
Кроме того, руководитель подразделения погранбезопасности Юсси Напола, в свою очередь, сообщил, что решение о количестве открываемых КПП будет зависеть от ожидаемого объема трафика между странами.
Юсси Напола добавил, что перемещение через финско-российскую границу будет очень ограниченным, по крайней мере, на начальном этапе.
Ранее сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что высказывания президента Финляндии Александра Стубба о готовности к диалогу с Россией направлены на «сокрытие все более очевидной подготовки Европы к конфликту с Россией».