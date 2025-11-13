Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финляндии не исключают возможности открытия границы с Россией

Решение о количестве открываемых КПП будет зависеть от ожидаемого объема трафика между странами.

Источник: Аргументы и факты

В Финляндии впервые заговорили о возможности открытия границы с Россией, передает местный портал Yle.

Как отмечают журналисты, премьер-министр Петтери Орпо ранее заявил, что соответствующее решение зависит от готовности России пропускать в Финляндию людей без необходимых документов.

Кроме того, руководитель подразделения погранбезопасности Юсси Напола, в свою очередь, сообщил, что решение о количестве открываемых КПП будет зависеть от ожидаемого объема трафика между странами.

Юсси Напола добавил, что перемещение через финско-российскую границу будет очень ограниченным, по крайней мере, на начальном этапе.

Ранее сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что высказывания президента Финляндии Александра Стубба о готовности к диалогу с Россией направлены на «сокрытие все более очевидной подготовки Европы к конфликту с Россией».