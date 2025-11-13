ЦБ будет проверять на мошенничество переводы и в цифровых рублях

Теперь под особое подозрение попадут крупные переводы по Системе быстрых платежей (от 200 тысяч рублей) в адрес «незнакомого» человека, которому клиент не переводил деньги как минимум полгода. Как пояснил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, особенно подозрительной такая операция будет считаться, если ей предшествовал перевод самому себе через СБП — это классический признак того, что жертву «обрабатывают» мошенники.