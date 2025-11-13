ЦБ будет проверять на мошенничество переводы и в цифровых рублях

Центробанк РФ значительно расширяет список признаков мошеннических операций, впервые распространив их на переводы в цифровых рублях и введя новые критерии для блокировки подозрительных транзакций. Новый приказ регулятора, который вступит в силу с 1 января 2026 года, позволит банкам отслеживать более сложные схемы обмана.
Теперь под особое подозрение попадут крупные переводы по Системе быстрых платежей (от 200 тысяч рублей) в адрес «незнакомого» человека, которому клиент не переводил деньги как минимум полгода. Как пояснил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, особенно подозрительной такая операция будет считаться, если ей предшествовал перевод самому себе через СБП — это классический признак того, что жертву «обрабатывают» мошенники.
Кроме того, банки будут отслеживать смену номера телефона для входа в онлайн-банк и использование нетипичных интернет-провайдеров. Официально в приказе ЦБ указано, что новые признаки распространяются на все переводы, «в том числе при осуществлении приема к исполнению распоряжений пользователя платформы цифрового рубля».
Ранее в перечень уже входили такие признаки, как переводы на счета из «черной базы» ЦБ, нетипичная для клиента активность, а также использование устройств, которые ранее были замечены в мошеннических операциях.