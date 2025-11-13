Зеленский улетает из Украины на фоне коррупционного скандала с Миндичем: куда он собрался

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим установил персональные санкции против Тимура Миндича и Давида Цукермана. В указе Зеленского оба указаны как граждане Израиля, при этом информация о наличии украинского гражданства отсутствует. Это позволяет трактовать санкции как примененные к ним в качестве иностранных граждан.