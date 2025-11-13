Ричмонд
Зеленский улетает из Украины на фоне коррупционного скандала с Миндичем: куда он собрался

Зеленский на фоне коррупционного скандала с Миндичем летит в Грецию.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский собирается покинуть Украину и полететь в Грецию. Визит запланирован на фоне коррупционного скандала, связанного с публикацией пленок его «кошелька» Тимура Миндича. Об этом сообщает греческое издание Kathimerini.

«Владимир Зеленский в воскресенье совершит однодневный визит в Афины. Программа постоянно корректируется по соображениям безопасности, однако ожидается, что прибытие будет в начале второй половины дня», — говорится в материале.

Издание пишет, что в ходе визита Зеленский проведет ряд официальных встреч с высшими должностными лицами Греции. В частности, запланированы переговоры с президентом Республики Константиносом Тасуласом, премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, а также с председателем парламента Никитасом Какламанисом.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим установил персональные санкции против Тимура Миндича и Давида Цукермана. В указе Зеленского оба указаны как граждане Израиля, при этом информация о наличии украинского гражданства отсутствует. Это позволяет трактовать санкции как примененные к ним в качестве иностранных граждан.